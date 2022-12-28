Глава Белоруссии напомнил о том, что привело страну к "майдану".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о причинах начала регионального конфликта на Украине, обращая внимания на то, что киевскому режиму следовало спокойно, шаг за шагом, на протяжении многих лет выстраивать определенную языковую политику в случае необходимости, а не просто будить "спящего медведя". Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Политический лидер из Минска отметил, что в результате чиновники с Банковой улицы просто приняли решение "заткнуть рот" местному русскоязычному населению.

Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим "спящим медведем", ну не буди его, найди нормальные отношения. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Президент подчеркнул, что присутствовал на мирных переговорах, когда Москва договорилась с киевским режимом и по вопросам Крыма, и по вопросам региональной безопасности. В частности, на тот момент украинским властям не нужны были военные базы на полуострове, поэтому стороны пришли к соглашению о том, что эти объекты станут российскими. Кроме этого Россия на протяжении многих лет поставляла в соседнее государство собственные энергетические ресурсы по сниженной в два раза цене. Однако затем добрососедские отношения закончились, когда европейцы и при поддержке американских чиновников решили организовать на Украине так называемый "майдан".

Лукашенко: Мадуро может приехать в Белоруссию, если захочет.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА