Лукашенко: Мадуро может приехать в Белоруссию, если захочет

Глава Белоруссии рассказал о своем знакомстве с политиком из Каракаса.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если бы лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал приехать в Белоруссию, то двери для него были бы открыты. Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Политический лидер из Минска охарактеризовал латиноамериканского коллегу как "героического мужика", а не как врага или противника. В том случае, если бы иностранец решился на приезд в Белоруссию, то местные власти открыли бы для него двери. Однако, по словам Александра Лукашенко, об этом никогда ранее не велась речь.

Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист", это как бывший президент Венесуэлы Уго Чавес - он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко заметил, что знает о ведущихся в ряде СМИ разговорах про якобы достигнутую с Николасом Мадуро договоренность о том, что глава Венесуэлы уедет в Белоруссию и будет там жить. В Минске уточнили, что подобных диалогов никогда не происходило между лидерами двух стран. По большей части страна обсуждала ситуацию в Венесуэле с вашингтонской администрацией, а не с Каракасом относительно возможной отставки президента.

Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победишь.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА