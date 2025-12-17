Глава Белоруссии напомнил о том, что в Европе наркотики используются больше, чем где-либо.

Ракеты не решат проблему распространения наркотиков. Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Политический лидер из Минска заметил, что запрещенные вещества, проституция и оружие являются реалиями в современном обществе, с которыми властям следует бороться. По мнению главы государства, речь идет о явлении планетарного масштаба. В Белоруссии опровергли причастность венесуэльского коллеги Николаса Мадуро к торговле наркотиками. Александр Лукашенко публично выразил сомнение в объективности сведений вашингтонской администрации об объеме наркотрафика, который якобы приходит в США с территории южноамериканской республики.

Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие, - это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь... Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко добавил, что не будет защищать страны европейского региона от наркотрафика в то время, пока коллективный Брюссель пытается "задушить" его страну. В Белоруссии знают о том, что с азиатского Востока, через российскую землю в Белоруссию нелегально приходят запрещенные вещества, чтобы затем переправить наркотики в "райский сад" Евросоюза.

Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь. Спрос есть большой, поэтому идут наркотики. А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА