Глава Белоруссии рассказал, что Москва поступило умно в Крыму.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинское руководство просто отдало Крым россиянам, а за территорию полуострова в 2024 году никто не сражался из киевского режима. Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Политический лидер из Минска уточнил, что считает вооруженным противостоянием битву двух сторон с оружием в руках. Однако, по его словам, на полуострове не было сделано ни одного выстрела.

Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым - это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это жемчужина, райский уголок. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Реагируя на утверждения ведущей о том, что что Москва якобы аннексировала Крым, Александр Лукашенко отметил, что также некоторые говорят об "освобождении" или "захвате", но в реальности речь идет о философском вопросе. Он задал вопрос о том, почем у Украине не защищала эту территорию тогда, если считала Крым своим. По словам политика, Россия поступило умно, когда смогли договориться с местными защитниками полуострова.

Фото и видео: YouTube / Newsmax

