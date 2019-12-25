Лукашенко передал Трампу в подарок икону

По его словам, христианская икона в Америке имеет ценность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту США Дональду Трампу в подарок икону. Об этом сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Отмечается, что 12-13 декабря белорусский лидер провел закрытые переговоры со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Через него Лукашенко передал Трампу и его супруге Меланье подарки. Он передал главе Белого дома икону, а Меланье Трамп подарил ювелирное изделие.

Лукашенко подчеркнул, что христианская икона в Америке имеет ценность. Он также добавил, что Трамп очень уважает святого Николая, который изображен на иконе. Кроме того, президент Белоруссии дал поручение передать Коулу напитки.

Фото: Telegram / Пул Первого