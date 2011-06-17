Лукашенко встретился со спецпосланником США Коулом

Встреча прошла за закрытыми дверями.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Встреча прошла во Дворце Независимости в Минске. Вместе с Коулом на нее прибыли представители команды делегации президента США Дональда Трампа. Лукашенко отметил, что ему нравятся последние действия главы Белого дома. Он также подчеркнул, что у Минска есть вопросы по текущей обстановке в мире.

Также сообщается, что встреча Лукашенко и Коула прошла за закрытыми дверями. Переговоры между сторонами продолжатся завтра и пройдут в таком же формате.

Ранее Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада.

Видео: Telegram / Пул Первого