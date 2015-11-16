Крупнейший конкурент McDonald's: 700 точек закрыл в США Subway

Subway закрыл 700 ресторанов в США. Теперь McDonald"s претендует на звание "короля" фастфуда. Об этом пишет "Российская газета".

У компании 19 тыс. ресторанов по всей стране. При этом на балансе у McDonald"s их меньше – 14 тыс. точек. Сеть Subway существует уже более 60 лет. Первый ресторан открыли в 1965 году в Бриджпорте в штате Коннектикут. Компания продолжает расти на международном рынке и развивать свою концепцию. О причинах массового закрытия не сообщалось.

Отметим, что с 2004 года Subway в статусе франчайзи развивал сеть в России. Однако в прошлом году был запущен новый бренд "Сабджой Сервис Компани". К нему присоединились рестораны в Москве, Екатеринбурге и других городах. В планах – расширять свое присутствие от Калининграда до Южно-Сахалинска.

