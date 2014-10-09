ОАЭ могут отказаться от американского доллара в случае его дефицита. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на эмиратских и американских чиновников.

Сообщается, что представители ОАЭ начали переговоры с американской стороной о возможном получении финансовой поддержки на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ходе переговоров стало известно, что в случае возникновения нехватки американских долларов, страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других стран для продажи нефти и совершения других операций.

Также WSJ сообщает, что в случае перехода ОАЭ на использование другой валюты может возникнуть скрытая угроза американскому доллару. На сегодняшний день валюта занимает доминирующее положение из-за ее использования в нефтяных операциях.

Ранее в США заявили, что не боятся ослабления доллара из-за войны с Ираном.

