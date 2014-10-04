Петербург обогнал Москву по количеству круглосуточных заведений

Больше всего мест, работающих ночью, сосредоточено в Центральном районе (718 точек).

Аналитики 2ГИС провели исследование, чтобы выяснить, как развита сфера круглосуточных услуг в городах-миллионниках России. Эксперты проанализировали долю организаций, работающих 24/7, в наиболее востребованных ночью отраслях, пишет "Петербургский дневник".

Петербург оказался самым "бессонным" городом. Доля круглосуточных организаций здесь составляет 20%, что выше среднероссийского показателя для миллионников (16%) и Москвы (17%). Несмотря на лидерство, за последний год количество таких мест в городе сократилось на 7%.

Наибольшее число точек, работающих ночью, приходится на:

АЗС и ЭЗС: 1000 точек (90% от всех заправок). За год их количество выросло на 11%.

Гостиницы: 89% (1100 точек) работают круглосуточно.

Продуктовые магазины: 23% (1300 точек) — это значительно выше среднего по стране (12%).

Общепит: Около 9% (более 700 заведений).

Аптеки: Около 6% (почти 200 точек).

Меньше всего круглосуточных точек среди медицинских учреждений (3%) и служб доставки еды (4%).

Больше всего мест, работающих ночью, сосредоточено в Центральном районе (718 точек). Также в топ-5 лидеров вошли Приморский, Московский, Невский и Выборгский районы. Аналитики ранжировали районы не только по абсолютному количеству точек, но и по их доле от общего числа организаций в сфере услуг.

