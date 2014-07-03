Китай отправил двух панд в США

Китай отправил двух больших панд в США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат отметил, что китайские млекопитающие будут обитать в зоопарке города Атланта. Он подчеркнул, что этот шаг был сделан в рамках нового витка сотрудничества Пекина и Вашингтона в области сохранения больших панд, который внесен новый вклад в улучшениях благополучия животных. Также Цзякунь добавил, что подобный жест укрепит дружбу между двумя народами.
Новый виток китайско-американского сотрудничества в области сохранения больших панд внесет новый вклад в улучшение благополучия этих животных, развитие потенциала охраны больших панд и других исчезающих видов, продвижение глобальной защиты биоразнообразия, а также укрепление дружбы между китайским и американским народами.
Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР
Фото: pxhere.com
