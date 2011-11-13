Ленинградский зоопарк пригласил петербуржцев посмотреть на активных бинтуронгов

У животных много лазательных конструкций, которые подходят для игр и отдыха.

Бинтуронги Карла и Тоши из Ленинградского зоопарка все чаще выходят в уличный вольер с наступлением тепла. У них много лазательных конструкций, которые подходят для активных игр и отдыха, сообщили в учреждении 21 апреля.

Обычно эти животные вальяжно располагаются на ветках и стволах во внутреннем вольере, но их можно поймать и в движении – к примеру, во время игр в догонялки.

Увидеть бинтуронгов в таком настроении реально! Однако должны совпасть сразу несколько факторов: утренние часы, солнечная погода и, конечно, игривое настроение. Приходите в гости понаблюдать за играми наших кошачьих медведей. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка