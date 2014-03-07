После реабилитации в Ленинградском зоопарке на волю выпустили 11 летучих мышей

Из Ленинградского зоопарка после реабилитации в естественную среду обитания выпустили 11 летучих мышей. По традиции этим занимаются нашедшие животных, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 апреля.
В центре реабилитации учреждения в настоящее время живут порядка 50 постояльцев. У каждого из них своя история спасения: к примеру, Завру осенью 2025 года отбили у кошки. У нее было пробито легкое.
Сначала всех новеньких обследуют на паразитов и инфекции, тех, кто сильно истощен, откармливают. Питаются летучие мыши насекомыми.
Кто-то истеричный, кто-то спокойный. Кто-то злюка, кто-то сварливый, кто-то добродушный, кто-то не хочет есть из миски, а кто-то, наоборот, быстро проявляет интеллект. То есть они все очень разные.
Наталья Гусева, зоолог отдела природоохранных проектов Ленинградского зоопарка
А некоторые рукокрылые остаются в центре навсегда. Чаще у них ампутировано одно крыло.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
