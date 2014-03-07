После реабилитации в Ленинградском зоопарке на волю выпустили 11 летучих мышей
Сегодня, 14:25
Из Ленинградского зоопарка после реабилитации в естественную среду обитания выпустили 11 летучих мышей. По традиции этим занимаются нашедшие животных, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 апреля. 

В центре реабилитации учреждения в настоящее время живут порядка 50 постояльцев. У каждого из них своя история спасения: к примеру, Завру осенью 2025 года отбили у кошки. У нее было пробито легкое. 

Сначала всех новеньких обследуют на паразитов и инфекции, тех, кто сильно истощен, откармливают. Питаются летучие мыши насекомыми. 

Кто-то истеричный, кто-то спокойный. Кто-то злюка, кто-то сварливый, кто-то добродушный, кто-то не хочет есть из миски, а кто-то, наоборот, быстро проявляет интеллект. То есть они все очень разные. 

Наталья Гусева, зоолог отдела природоохранных проектов Ленинградского зоопарка

А некоторые рукокрылые остаются в центре навсегда. Чаще у них ампутировано одно крыло. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке мамами стали четыре самки кенгуру Беннетта. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

