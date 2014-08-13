Сегодня, 15:51
В Ленинградском зоопарке мамами стали четыре самки кенгуру Беннетта

Детеныш появляется на свет крошечным эмбрионом с весом меньше 1 грамма.

Осенью прошлого года в Ленинградском зоопарке четыре самки кенгуру Беннетта стали мамами. Увидеть малышей удалось лишь недавно: почти полгода они оставались в сумках, рассказали 16 апреля в учреждении. 

Беременность у кенгуру Беннетта длится всего месяц. Детеныш появляется на свет крошечным эмбрионом с весом меньше 1 грамма. В мамином "домике" малыш получает молоко и набирается сил. 

Каждый из четырех кенгурят безошибочно узнает свою маму. 

Только посмотрите, какие эти крохи очаровательные! Приходите в зоопарк полюбоваться на малышей кенгуру Беннетта. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга могут помочь жабам в миграции в Сестрорецке. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

