В Ленинградском зоопарке мамами стали четыре самки кенгуру Беннетта

Осенью прошлого года в Ленинградском зоопарке четыре самки кенгуру Беннетта стали мамами. Увидеть малышей удалось лишь недавно: почти полгода они оставались в сумках, рассказали 16 апреля в учреждении.

Беременность у кенгуру Беннетта длится всего месяц. Детеныш появляется на свет крошечным эмбрионом с весом меньше 1 грамма. В мамином "домике" малыш получает молоко и набирается сил.

Каждый из четырех кенгурят безошибочно узнает свою маму.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка