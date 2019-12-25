Жители Петербурга могут помочь жабам в миграции в Сестрорецке
Сегодня, 11:57
Жители Петербурга могут помочь жабам в миграции в Сестрорецке

Волонтеры акции "Дорогу амфибиям!" должны будут также посчитать спасенных животных.

Амфибии Петербурга скоро начнут весеннюю миграцию: ежегодно они преодолевают путь из лесов к берегам Сестрорецкого разлива, чтобы дать жизнь новому поколению. Жабам нужна помощь горожан, сообщили в комитете по природопользованию 16 апреля. 

Волонтеры акции "Дорогу амфибиям!" должны будут помочь лягушкам в Сестрорецке и посчитать спасенных животных. 

Мы ищем ответственных и неравнодушных людей старше 18 лет, готовых посвятить свое время доброму делу. Помощь требуется в дневные часы как в будни, так и в выходные.

Комитет по природопользованию 

Если вы не являетесь участником акции, не пытайтесь помогать амфибиям самостоятельно. Неправильные действия могут навредить им. Чтобы попасть в команду, заполните анкету по ссылке

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке открыли сбор дорожных конусов для крупных хищников. 

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга 

