Сегодня, 12:52
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке реконструировали насосную станцию "Парковая"

Теперь повысилась энергоэффективность объекта, а также снизились эксплуатационные затраты.

В Сестрорецке завершили реконструкцию канализационной насосной станции "Парковая". Ее обновили полностью с учетом современных технологий, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 30 апреля. 

Теперь повысилась энергоэффективность объекта, а также снизились эксплуатационные затраты. Для обеспечения надежного водоотведения специалисты "Водоканала" смонтировали незасоряемые насосные агрегаты и внедрили предварительную механическую очистку сточных вод. 

Канализационная насосная станция – один из ключевых элементов городской системы водоотведения. Без таких станций в районах со сложным ландшафтом сточные воды могли бы выходить на поверхность, создавая дискомфорт для жителей и неприятный запах. 

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

