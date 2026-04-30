В Сестрорецке реконструировали насосную станцию "Парковая"

В Сестрорецке завершили реконструкцию канализационной насосной станции "Парковая". Ее обновили полностью с учетом современных технологий, сообщили в комитете по энергетике Петербурга 30 апреля.

Теперь повысилась энергоэффективность объекта, а также снизились эксплуатационные затраты. Для обеспечения надежного водоотведения специалисты "Водоканала" смонтировали незасоряемые насосные агрегаты и внедрили предварительную механическую очистку сточных вод.

Канализационная насосная станция – один из ключевых элементов городской системы водоотведения. Без таких станций в районах со сложным ландшафтом сточные воды могли бы выходить на поверхность, создавая дискомфорт для жителей и неприятный запах. Комитет по энергетике

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга