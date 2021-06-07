В Кронверкский пролив выпустили 300 мальков сига в День корюшки

Экологическая акция прошла 11 мая в Петропавловской крепости при участии сотрудников Водоканала.

В рамках празднования Дня корюшки в Петропавловской крепости состоялась экологическая акция по зарыблению водоёмов. При участии сотрудников Водоканала в Кронверкский пролив выпустили 300 экземпляров молоди сига, выращенных на рыбоводных заводах Петербурга и Ленинградской области.

Губернатор Александр Беглов отметил, что акция — часть комплексной работы по охране окружающей среды.

С неё в этом году мы начинаем зарыбление городских водных объектов, направленное на восполнение рыбных ресурсов, поддержание экологического баланса водных экосистем и сохранение биоразнообразия. Весь процесс проходит под контролем специалистов Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Смольный

Процедура строго регламентирована и согласована с Росрыболовством на основе научных рекомендаций ВНИРО. На 2026–2028 годы институт рекомендовал зарыбление для Финского залива и озера Сестрорецкий разлив. В этом году "Водоканал" получил разрешение на выпуск семги в Неву (на территории Ленинградской области), а также молоди сига в Кронверкский пролив и Финский залив. Всего в 2026 году в Неву и Финский залив планируют выпустить 5500 экземпляров молоди сига и атлантического лосося.

За более чем десятилетний период в водоёмы выпущено около 50 тысяч экземпляров рыб: 25 тысяч сеголетков судака, более 11 тысяч молоди атлантического лосося, около 10 тысяч молодых сигов, полторы тысячи экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика.

