"Водоканал" взыскал ущерб за засорение канализации в Петербурге через суд

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрел иски ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" к абонентам, связанные с возмещением ущерба за сброс посторонних предметов и нерастворимых веществ в канализационную сеть.

В мае 2025 года сотрудники Водоканала выявили несколько случаев сброса мусора в систему водоотведения, что привело к повреждению оборудования и участка сети. В частности, на канализационной станции на Пахомовской улице вышел из строя насос, а на Гатчинской улице потребовалась перекладка участка трубопровода.

При обследовании колодцев на объектах абонентов были обнаружены тряпки, влажные салфетки, предметы личной гигиены и другие нетканые материалы. Суд установил, что подобные действия нарушают Правила холодного водоснабжения и водоотведения, которые запрещают сброс в канализацию волокнистых материалов длиной более 3 см.

Суд признал вину абонентов доказанной и установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и возникшими негативными последствиями. В результате исковые требования Водоканала были удовлетворены в полном объёме: абоненты обязаны возместить стоимость ремонта оборудования, работ по очистке сетей и судебные издержки.

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"