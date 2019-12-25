На улице Бабушкина произошло вытекание холодной воды

Днем 30 апреля на горячую линию петербургского "Водоканала" поступила заявка на вытекание холодной воды на улице Бабушкина, 37. Специалисты оперативно прибыли на адрес, рассказали в предприятии.
В ходе обследования выявили технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. Сейчас ведутся работы по локализации, всю воду отведут в канализацию.
Пресс-служба "Водоканала"
Ранее на Piter.TV: в Петербурге прорвало трубу с горячей водой на улице Маршала Тухачевского. В луже оказались несколько припаркованных машин. Дефект произошел неподалеку от дома 37 на подающем трубопроводе распределительной сети "Екатерининская" диаметром 500 миллиметров.
