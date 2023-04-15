В Ленинградском зоопарке открыли сбор дорожных конусов для крупных хищников

Такие игрушки особенно нравятся львам, тиграм, ягуарам и пумам.

Ленинградский зоопарк объявил о сборе дорожных конусов, которые станут отличным развлечением для его крупных хищников. Как пояснили в пресс-службе учреждения, такие игрушки особенно нравятся львам, тиграм, ягуарам и пумам.

По словам сотрудников, хищные кошки с большим удовольствием играют с конусами: грызут их, мнут лапами и используют для активных игр. Это помогает разнообразить среду обитания животных, поддерживать их физическую активность и стимулировать естественные инстинкты.

Зоопарк принимает как бывшие в употреблении, так и новые конусы. Передать их можно, связавшись с администрацией по телефону +7(921)869-45-49, написав в официальной группе ВКонтакте или отправив письмо на электронную почту pr@spbzoo.ru.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка