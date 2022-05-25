Самке рыжего вари в Ленинградском зоопарке исполнилось 30 лет
Сегодня, 20:58
Долгожительница по кличке Эйрене отметила юбилей и продолжает оставаться активной.

В Ленинградском зоопарке 7 апреля отметили 30-летие самки рыжего вари по кличке Эйрене. В учреждении подчеркнули, что этот возраст считается весьма значительным для представителей данного вида, поскольку в естественной среде они живут в среднем около 20 лет.

Сотрудники отдела приматов подготовили для животного праздничное угощение. В вольере разместили фруктово-ягодное мороженое, а также специальные лакомства в виде подвесных конструкций с медом и камедью. Угощение предназначалось не только для именинницы, но и для ее потомства — сыновей Ганса, Гюнтера и Маркуса.

В зоопарке отметили, что, несмотря на солидный возраст, Эйрене сохраняет хорошее самочувствие. По словам специалистов, она остается активной и продолжает занимать доминирующее положение в группе.

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленинградском зоопарке появилась пара мартышек Бразза.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

