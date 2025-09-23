В Ленинградском зоопарке появилась пара мартышек Бразза

В Ленинградском зоопарке 26 марта на экспозицию высадили новоиспеченную пару мартышек Бразза. Пожилым приматам компания пойдет только на пользу, сообщили в учреждении.

В прошлом году самка Чуча лишилась своего компаньона, в Казанском зооботсаде самец Джонни был в похожей ситуации. После переговоров решили, что он отправится в Петербург. Из-за диабета примат выглядит немного по-другому: на хвосте у него сухая и покрытая редкой шерстью кожа. В связи с заболеванием Джонни ехал в Северную столицу вместе с главным ветеринарным врачом Ленинградского зоопарка.

Джонни покорил нас еще до приезда. Мы познакомились с ним заочно. Вживую самец оказался сложной натурой. Несмотря на то, что Джонни с удовольствием и успешно занимается тренингом, он не со всеми готов взаимодействовать. Некоторых сотрудников невзлюбил с первого взгляда, даже не успев узнать их, но мы работаем над этим. Наталья Филатова, начальник отдела "Приматы"

На пару мартышек можно посмотреть в павильоне "Приматы".

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имя для самочки белорукого гиббона.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка