"Мальчик мешал спать": стрелявший в саксофониста артист Мариинки признал вину

Свою вину он признал.

Артист миманса Мариинского театра 38-летний Айтжан С. задержан за стрельбу в 11-летнего музыканта из окна своей квартиры. В полиции он заявил, что злого умысла не было: "Хотел просто припугнуть".

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила подробности нападения на 11-летнего саксофониста в Адмиралтейском районе. Стрелявшим оказался 38-летний артист миманса Мариинского театра Айтжан Смагулов.

Мальчик мешал спать, решил его припугнуть и выстрелил из пневматического пистолета. Выстрел был один, пуля была одна заряжена. Злого умысла не было. Никогда его там не было, а тут появился. Айтжан С., задержанный

Напомним, инцидент произошёл 23 мая. Ребёнок играл на саксофоне на улице, что не понравилось жителю соседнего дома. Мужчина выстрелил в мальчика из окна своей квартиры. Школьник был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились подробности нападения с кислотой на экс-возлюбленную на Васильевском острове.

Видео: МВД России