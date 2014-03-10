"Она умерла": появились подробности нападения с кислотой на экс-возлюбленную на Васильевском острове

Возбуждено дело о покушении на убийство.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после жестокого нападения на 26-летнюю девушку на Васильевском острове. Как сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Петербургу, подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По данным 78.ru, нападавший — бывший военный, 27-летний Сергей М. Он подкараулил Екатерину (имя изменено) у дома на Железноводской улице, когда она выходила на работу. Ворвавшись в квартиру, он угрожал ей пистолетом, ножом, газовым баллончиком и банкой с кислотой. Затем вылил кислоту на голову и тело жертвы, нанёс несколько ножевых ранений и выстрелил ей в колено из сигнального пистолета. От кислоты также пострадала подруга Екатерины, пытавшаяся их разнять.

Знакомый пострадавшей рассказал, что во время нападения злоумышленник кричал: "Мне ничего не будет, потому что я всё равно уйду на СВО". После этого он забрал телефон Екатерины и ответил её нынешнему молодому человеку: "Екатерина умерла".

Екатерина переехала в Петербург из Новгородской области, работала на трёх работах, копила на собственный салон красоты и планировала свадьбу. Теперь ей предстоит длительное и дорогостоящее лечение, включая косметическую хирургию и психологическую реабилитацию. Врачи не исключают, что из-за ожогов волосы могут не восстановиться.

Сам нападающий в разговоре с журналистами заявил:

Я считаю, что любое предательство, измена должна наказываться.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина выстрелил в 11-летнего саксофониста из окна своей квартиры на Минском переулке.

Фото: Piter.TV