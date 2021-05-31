Мужчина выстрелил в 11-летнего саксофониста из окна своей квартиры на Минском переулке

Школьник госпитализирован.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга мужчины, стрелявшего в несовершеннолетнего. Инцидент произошёл 23 мая.

В дежурную часть позвонил прохожий и рассказал, что у дома 1 по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребёнка. Прибывшие полицейские выяснили, что 11-летний мальчик играл на саксофоне на улице. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив "наказать" уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия.

Ребёнок госпитализирован. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

