В Приморском районе после травмы 10-летней девочки на картинге возбудили уголовное дело

Ребёнка госпитализировали, обстоятельства происшествия выясняются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования 10-летней девочки на картинге в одном из торговых центров Приморского района. По данным ГСУ СК России по Петербургу, инцидент произошел днем 14 февраля. В развлекательной зоне торгового комплекса девочка 2015 года рождения получила травмы во время катания на картинге.

Ребенка экстренно доставили в больницу. Степень тяжести полученных повреждений в настоящий момент уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий: опрашивают сотрудников картинга, родителей пострадавшей и очевидцев, изымают документацию и записи камер видеонаблюдения. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что возбуждено уголовное дело после гибели матери и двоих детей при пожаре под Петербургом.

Фото: Telegram / Питерский Следком