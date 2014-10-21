На проспекте Большевиков под колёса иномарки попала пятиклассница

Вечером 14 марта в Невском районе Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя школьница. У дома № 33 по проспекту Большевиков 40-летняя женщина за рулём Chery сбила ребёнка на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора без сопровождения взрослых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 19:50. В результате наезда ученица пятого класса получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

