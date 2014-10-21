Машина самопроизвольно покатилась и насмерть переехала ребёнка на Славянской улице

Пятилетний малыш погиб.

Днем 14 марта в Невском районе Петербурга произошла трагедия. Во дворе дома на Славянской улице (территория Усть-Славянка) автомобиль "Омода" самопроизвольно покатился назад и совершил наезд на пятилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 13:26 у дома № 8. По предварительным данным, 31-летний водитель не справился с управлением, допустив самопроизвольное движение автомобиля задним ходом. От множественных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю иномарки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция проводит проверку.

