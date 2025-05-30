На Хасанской улице задержали женщину с килограммом мефедрона — она была на отсрочке по аналогичному делу

Рецидивистка попала под статью о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Вечером 12 марта у дома № 10 по Хасанской улице оперативники задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в хранении наркотиков. При личном досмотре у неё изъяли пакет с мефедроном массой 943,2 грамма. Выяснилось, что задержанная уже имеет судимость и на момент преступления находилась на отсрочке от реального отбывания наказания по аналогичному делу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержание провели сотрудники Главка совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков Петроградского района. Изъятое вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

