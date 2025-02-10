Петербург выделит почти 70 млн рублей на субсидии для поставщиков сжиженного газа

Благодаря поддержке цена на газ для населения составит 40% от предельного розничного уровня.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления субсидий в 2026 году организациям, обеспечивающим горожан сжиженным газом. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Как сообщили в пресс-службе Смольного, субсидии будут выделяться по результатам отбора в форме запроса предложений.

Благодаря поддержке из городского бюджета платежи населения за сжиженный газ в 2026 году составят 40% от предельно максимального уровня розничной цены. Это должно обеспечить доступность услуги для петербуржцев. Прогнозируемый объём реализации сжиженного газа в этом году — более 1000 тонн. На предоставление субсидий в бюджете города предусмотрено 69,8 миллиона рублей.

По данным на конец 2025 года, в Петербурге от резервуарных установок сжиженного углеводородного газа газифицировано 44 многоквартирных дома (1916 квартир), а 1436 квартир — от индивидуальных баллонных установок. В прошлом году сжиженный газ из резервуаров использовали 5129 петербуржцев. Власти города рассчитывают, что новая мера поддержки поможет сохранить доступность газоснабжения для жителей и повысить качество коммунальных услуг.

