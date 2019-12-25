Эксперты прокомментировали рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Как уточняют авторы поста, важно трезво оценивать природу этого роста.

Цена на нефть за последние дни прибавила двузначными темпами на фоне эскалации на Ближнем Востоке: Brent временами поднималась выше $90 за баррель, фьючерсы на газ в Европе росли более чем на 40% внутри торговых сессий. Рынок закладывает "премию за риск" перебоев поставок, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Как уточняют авторы поста, важно трезво оценивать природу этого роста. Это реакция на геополитику, а не новая устойчивая равновесная цена. Любое снижение напряженности или изменение контроля над ближневосточной добычей способно вернуть котировки к более низким уровням.

Российская экономика уже учитывает этот внешнеполитический фактор. Доля нефтегазового сектора в ВВП России - всего около 17%. При этом доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете последовательно снижается, уверены телеграмеры: если ранее она превышала треть доходной базы, то сейчас опускается к уровню около четверти и ниже в прогнозе. Это сознательный курс Правительства России на диверсификацию бюджетных доходов.

Вывод принципиальный: краткосрочный рост цен — это временное окно возможностей, но не стратегическая опора. Задача — углубление переработки углеводородов, развитие его глубоких переделов внутри страны, модернизация НПЗ и ГПЗ и в финале - рост несырьевых доходов. Telegram-канал "Мейстер"

