Индийские НПЗ снова присматриваются к российской нефти: мнение экспертов

На фоне ближневосточного кризиса страна опасается за поставки.

Индия вновь присматривается к российской нефти, пишет агенство Bloomberg. На фоне ближневосточного кризиса страна опасается за поставки, а потому хочет обсудить эту тему с США, с которыми Нью-Дели якобы ранее договорился о снижении закупок нефти в России. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уточнили, что за ночь цена бочки Brent поднималась на 10%, опустившись к нынешнему часу до +7,2%. Это немало, учитывая, что конфликт идет всего два дня и поначалу не затрагивал объекты нефтепромысла. А Индия, как крупный импортер, хочет много нефти и, желательно, подешевле. Так что новый рост закупок у РФ вполне возможен, и без оглядки на Вашингтон – его влияние на Нью-Дели ограниченно, иначе бы тот давно отказался от нашего черного золота в угоду Трампу, неоднократно об этом просившего.

Нам, разумеется, грех не воспользоваться моментом и не пополнить бюджет, как это делают сами индусы, покупающие нашу нефть с дисконтом. Однако пока премия не так уж велика, и немного смягчается актуальным решением о росте добычи ОПЕК+. Осуществление прогнозов аналитиков о $100+ за баррель можно ждать лишь при затягивании конфликта и продолжении ударов по нефтяным объектам в государствах региона. Пока они носили ограниченный характер, как удары по танкерам в Ормузском проливе. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали начало военной операции США против Ирана.

Фото: Pxhere

