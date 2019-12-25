Эксперты прокомментировали начало военной операции США против Ирана

Авторы поста отметили, что, судя по риторике из Вашингтона, там надеются на быстрый успех и внутренний революционный взрыв в Иране.

США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", уже ясно, что эта атака сильно отличается от бомбардировок, осуществленных Израилем в июне 2025 года, когда Тегеран застали врасплох. Все эти месяцы Иран открыто готовился к новому удару: проводил военные учения, передислоцировал ракетные установки к границам и даже разработал план экстренной передачи власти на случай гибели руководства. Тегеран не расслаблялся, а терпеливо ждал.

Авторы поста отметили, что, судя по риторике из Вашингтона, там надеются на быстрый успех и внутренний революционный взрыв в Иране. Бомбить Иран можно долго, но это не решит главной задачи — смены власти, для чего потребуется наземная операция. Даже для США это слишком дорого и рискованно. А без этого авиаудары дают лишь временный "пиар-эффект" для Белого дома и Нетаньяху, но не стратегический результат.

Более того, эта военная кампании рискует нанести существенный урон самому Израилю. Скоро Тегеран начнет отвечать, создавая экономический и политический ущерб ракетными обстрелами. Прошлый раз показал, что израильский "Железный купол" имеет бреши, а запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков отнюдь не бесконечны. Telegram-канал "Мейстер"

