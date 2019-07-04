  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российские ледоколы помогают застрявшим во льдах в Финском заливе судам
Сегодня, 12:20
113
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Российские ледоколы помогают застрявшим во льдах в Финском заливе судам

0 0

Эксперты видят в этом хороший признак сохраняющейся рациональности.

Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии заявило, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", подобные новости всегда искренне радуют. 

Эксперты уточнили, что, в отличие от Германии с недавней историей про трудности с судоходством в условиях замерзающей Балтики, финны все же более приближены к реалиям северной зимы, и не портят отношения там, где это чревато реальными проблемами. Телеграмеры видят в этом хороший признак сохраняющейся рациональности, как и в случае с Норвегией, с которой сохраняется взаимодействие в части аварийно-спасательных задач в Баренцевом и Норвежском море.

В условиях когда масса людей с той стороны прилегает максимум усилий чтобы закрыться от России навсегда, способность профессионалов сотрудничать становится особенно важна. Как минимум это позволяет помнить, что политическое безумие охватывает не всех.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что на  Балтийском заводе заложили седьмой атомный ледокол "Сталинград".

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии