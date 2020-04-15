На Балтийском заводе заложили седьмой атомный ледокол "Сталинград"

Планы Правительства по развитию стратегической инфраструктуры на основе возрождения отечественного судостроения и транспортного машиностроения получили одобрение.

В ходе отчета Михаила Мишустина премьер упомянул, что на Балтийском заводе заложили седьмой атомный ледокол, который получил название "Сталинград", а на верфи "Звезда" спустили на воду первый в России танкер — газовоз ледового класса "Алексей Косыгин". Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", планы Правительства по развитию стратегической инфраструктуры на основе возрождения отечественного судостроения и транспортного машиностроения получили одобрение.

Телеграмеры уточнили, что именно эта отрасль благодаря бюджетной поддержке во многом вытянула экономику тяжелого 2025 года, добавив 32% к 2024 году и компенсировав падение в других отраслях вследствие блокирующей инвестиции ключевой ставки. Строящиеся суда, подвижной состав, грузовики, путевая и дорожно-строительная техника, на выходе — линейка гражданских авиалайнеров будут осваивать инфраструктурные направления, которые не только образуют стратегические транспортные коридоры "Север-Юг" в направлении Ирана — ОАЭ — Индии и Запад-Восток — на Китай, ЮВА и Тихий Океан, но и становящуюся все более плотной региональную транспортную сеть, развивая туристические направления.

Разумеется, стратегическая инфраструктура на то и стратегическая, что становится объединяющей основой, необходимой для решения общих задач правительства в 2026 году, о которых рассказал Михаил Мишустин. В частности, речь идет о необходимости переформатировать структуру внешней торговли, повышать благополучие и комфортность жизни, выходить на производительность труда уровня мировых лидеров, в том числе, за счет улучшения логистики. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Telegram / ОСК