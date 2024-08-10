Трамп назвал Тегеран "главным спонсором террора в мире"

Президент, возможно, морально готовит конгресс к ударам по Ирану, пытаясь найти для этого оправдание в опасности страны для Штатов и ее союзников.

рамп за сутки до новых переговоров с Ираном назвал Тегеран "главным спонсором террора в мире", отметив, что тот хочет создать ракеты, способные долететь до США. И прямо солгал, что Иран не хочет отказаться от разработки ядерного оружия, хотя персы многократно постулировали свой отказ от него и даже выпустили соответствующую фетву. На новость обратили внимание Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что Трамп, возможно, морально готовит конгресс к ударам по Ирану, пытаясь найти для этого оправдание в опасности страны для Штатов и ее союзников. И в очередной раз пытается запугать Иран перед стартом переговоров.

Первая бомбежка прошла для США безнаказанно, но в этот раз в СМИ идет вал новостей о произведенных или готовящихся поставках Ирану оружия: от наших самолетов и ПЗРК до противокорабельных ракет из КНР. Вместе с сохранившимся ракетным потенциалом Ирана и его возможной контратакой по Израилю и по американским базам в регионе, это грозит издержками, а Трамп их не хочет после своего недавнего блицкрига в Венесуэле. Вкупе с недовольством арабских стран, опасающихся волн беженцев, и проблемами с концентрации войск (второй авианосец встал на ремонт на Крите), это позволяет ждать дипломатических шагов. Telegram-канал "Мейстер"

Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа: мнение экспертов.

Фото: YouTube / The White House