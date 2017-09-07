Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа: мнение экспертов

В воздухе повис вопрос, что делать с уже собранными $130–175 млрд, за которые готов судиться бизнес, чтобы изъять их у государства.

Верховный суд США 20 февраля нанес Дональду Трампу серьезный юридический удар, признав незаконным использование чрезвычайных президентских полномочий на масштабное введение пошлин. В воздухе повис вопрос, что делать с уже собранными $130–175 млрд, за которые готов судиться бизнес, чтобы изъять их у государства. Об этом информирует Telegram-канал "Мейстер".

На первый взгляд, это политический триумф оппонентов Трампа, уверены телеграмеры: решение воспринимается как вотум недоверия его методам управления и сигнал голосовать за демократов на выборах в Палату представителей в ноябре. Трамп предстает как президент, чьи действия нанесли прямой ущерб казне и бизнесу, а многомиллиардная проблема будет довлеть над кампанией республиканцев.

Однако парадоксальным образом все тоже самое может сыграть и на руку Трампу. Он немедленно перешел в наступление, подписывав указ о повышении "глобальной пошлины" с 10% до 15% для всех стран. Это превращает поражение в топливо для своей кампании. Трамп получил классический для себя сценарий "система против него, но он борется". Это и раньше позволяло ему консолидировать свой электорат. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House