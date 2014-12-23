Эксперты прокомментировали предполагаемое соглашение друга сына Трампа с НОВАТЭКом по СПГ на Аляске

Заявления о большом потенциале сотрудничества двух стран в арктическом регионе, которые ранее не раз звучали после встреч переговорщиков из Москвы и Вашингтона, начинают обретать плоть.

Друг старшего сына Трампа - инвестор Джентри Бич - заявил, что заключил соглашение с НОВАТЭКом о добыче газа на Аляске, пишет NYT. В частности, НОВАТЭК должен поставить передвижную установку по созданию СПГ. Российская компания подтвердила факт переговоров, но не сделки. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста констатировали, что заявления о большом потенциале сотрудничества двух стран в арктическом регионе, которые ранее не раз звучали после встреч переговорщиков из Москвы и Вашингтона, начинают обретать плоть. Причем происходит это до снятия санкций и даже полномасштабного восстановления дипотношений.

Это вновь подтверждает интерес США к Арктике и добыче углеводородов там, в чем сами Штаты опыта не имеют. Ради чего и нужно сотрудничество с Россией. Неплохая точка соприкосновения, создающая заинтересованность в нормализации отношений. Правда, таящая в себе и новый виток конкуренции в дальнейшем: наши страны – прямые конкуренты на рынке, а наши технологии дадут им возможность значительно расширить свою сырьевую базу, предоставив Штатам альтернативу быстро истощающимся сланцевым месторождениям. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere