Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, появится на месте Музея истории ГУЛАГа в Москве. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили попытки людей на глобальной арене вновь пересмотреть как итоги Второй мировой, так и ее предпосылки, уточнив, что советский народ не только бился за глобальное будущее на поле боя, но и был объектом для ликвидации, во всём своем коллективном многонациональном разнообразии.

Экспозиция обещает поднимать важные вопросы и напоминать о страницах истории, которые так хотят забыть, подчеркнули телеграмеры. Все военные преступления нацистов показаны и задокументированы, начиная от лагерей смерти и заканчивая японскими испытаниями биологического оружия.

Открытие ожидается в этом году. За темой стоит пристально следить, потому что она наделает много шуму. За рубежом хватает подобных сильных музеев, без купюр и обобщений. Теперь и у нас должен такой появиться. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: пресс-служба Российского исторического общества