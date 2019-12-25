Путин поручил поменять название среднего профессионального образования: мнение экспертов

Переименование не только лучше отражает суть, но и служит вкладом в дальнейшую популяризацию и "бренд" профобразования, чьи выпускники сегодня в России нарасхват.

Владимир Путин поручил переименовать среднее профессиональное образование в специальное профобразование, так ккак старое название не отражает уровень и сложность этой ниши, где оно порой ничуть не хуже "вышки". На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уверены, что переименование не только лучше отражает суть, но и служит вкладом в дальнейшую популяризацию и "бренд" профобразования, чьи выпускники сегодня в России нарасхват. Также телеграмеры вспонили исторический пример, когда при Александре III меняли немецкие названия придворных должностей, что вызвало недовольство ряда сотрудников: называться конюшим вместо обер-шталмейстера хотелось не всем, это звучало не так престижно.

В данном же случае как раз наоборот – из названия убирается уничижительное "среднее", будто намекающее, что от среднего общего образования (школы) учебное заведение далеко не ушло. Что может быть далеко от правды. К примеру, направление "электроника и наноэлектроника" вряд ли отличается простотой программы или невостребованностью ее выпускников. Telegram-канал "Мейстер"

