Россия планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи: мнение экспертов

Ситуация на Кубе действительно близка к кризису.

Российское посольство в Гаване заявило, что Россия планирует поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в качестве гуманитарной помощи. Авторы Telegram-канала "Мейстер" надеются, что эта идея будет реализована в ближайшие дни и в достаточном объеме, так как ситуация на Кубе действительно близка к кризису.

Отдельно эксперты выразили надежду, что для танкеров на Кубу выделен конвой, который исключит случайности типа тех, что периодически происходят в последнее время с танкерами идущими в/из России.

А в целом это еще один сигнал того, что действительно сильное государство не может обойтись без продуманной морской политики и соответствующих задачам этой политики военно-морских сил. Полагаться на дружелюбие "партнеров" в подобных ситуациях не приходится: в рамках трамповской редакции доктрины Монро такая помощь тоже может стать целью для перехвата в тех случаях, когда Штаты сочтут, что помогают не те или не тем. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere