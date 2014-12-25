Норвежский генерал Кристофферсен предложил создать "горячую линию" с Россией

Так как Норвегия – страна первой линии, она заботится о своей безопасности.

Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен предложил создать "горячую линию" с Россией между военными ведомствами двух стран, во избежание недопонимания и эскалации. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как уточнили телеграмеры, горячая линия между СССР и США, созданная после Карибского кризиса, в свое время позволила избежать многих больших бед, и сейчас этот страховочный механизм сохраняется. Так как Норвегия – страна первой линии, она заботится о своей безопасности. Поэтому как минимум в собственной зоне ответственности убрать возможные предпосылки к чему-то опасному было бы очень полезно.

Да и основа существует – в части поисково-спасательной работы российские военные и пограничники до сих пор взаимодействуют. И норвежский генерал отметил качество этого взаимодействия: "Когда мы разговариваем с россиянами, они реагируют очень профессионально и предсказуемо", — сказал он. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere