Это яркое проявление эрозии международных договоренностей в такой чувствительной сфере как "немирный атом".

Турция может вступить в ядерную гонку, если такое оружие появится у кого-то в регионе, заявил глава МИД страны Хакан Фидан. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что это яркое проявление эрозии международных договоренностей в такой чувствительной сфере как "немирный атом". Вина за это возложена США, которые позволяют себе вторгаться в другие страны и бомбить атомные объекты по совершенно надуманным предлогам.

Также авторы поста отметили, что КНДР с "ядерной дубинкой" никто не трогает, а вот Иран, у которой ее нет, может попасть под удар США второй раз меньше чем за год.

Для Анкары, впрочем, это не единственная мотивация – Эрдоган заикался о подобном оружии еще в 2019 году. И не раз требовал проверить наличие такового у Израиля. Поэтому намеки на появление "ядерки" в регионе это не только отсылка к Ирану, как многие подумали. В целом же, амбиции Анкары на вхождение в ядерный клуб не новы и в условиях меняющегося миропорядка будут только усиливаться. Telegram-канал "Мейстер"

Доля зерновых в российском аграрном экспорте составила 30% в 2025 году: мнение экспертов.

Фото: Pxhere