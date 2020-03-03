Эксперты считают, что смена структуры в последние годы структура в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью, включая готовые продукты питания (рост на 64% за пять лет), это результат санкций против РФ.

В 2025 году доля зерновых в российском аграрном экспорте составила 30%. Как уточняют авторы Telegram-канала "Мейстер", если вспомнить, что Россия остается крупнейшим в мире экспортером пшеницы – ключевого зернового продукта – то можно сказать, что экспорт продукции отечественного АПК уже неплохо диверсифицирован. Доля зерновых наибольшая, но не подавляющая. 22% составляют масла и жиры, 15 – рыба и морепродукты, замыкающие топ-3.

Эксперты считают, что смена структуры в последние годы структура в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью, включая готовые продукты питания (рост на 64% за пять лет), это результат санкций против РФ. Без них многие проекты в этой части просто не начались бы, уверены телеграмеры.

Сказать кому лет 25 назад, что на поставках продуктов питания будем зарабатывать больше, чем на оружии (даже без учета сокращения экспорта в связи с войной), засмеяли бы, поди. Telegram-канал "Мейстер"

