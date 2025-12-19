Эксперты прокомментировали приговор владельцу газеты Apple Daily Джимми Лаю

Ключевой эпизод обвинения связан с контактами Лая с американским истеблишментом времен первого срока Трампа.

Гонконгский суд приговорил 78‑летнего владельца газеты Apple Daily Джимми Лая к 20 годам тюрьмы по закону о нацбезопасности. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", это максимум, который применяли по этому закону и фактически показательное наказание для крупного оппозиционного медиамагната. Приговор объявили утром 9 февраля по гонконгскому времени.

Ключевой эпизод обвинения связан с контактами Лая с американским истеблишментом времен первого срока Трампа. В 2019 году Лай встречался с вице-президентом Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео и продвигал идею международного давления и санкций против Пекина за разгон протестов в Гонконге. В суде он говорил об этих встречах как о лоббизме и поиске поддержки, а прокуратура записала - сговор с иностранными силами.

Европа реагирует предсказуемо эмоционально, но бессодержательно. В Лондоне заявили о политически мотивированном процессе. А вот Вашингтон ведет себя заметно сдержаннее и здесь уже начинается политика. Пенс давно перешел в лагерь оппонентов Трампа и открыто его критикует. Помпео тоже выпал из политической обоймы, удовольствовавшись статусом "ястреба на пенсии". Вдобавок Лай не только гражданин КНР, но и подданный Великобритании. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere