Должно ли государство брать на себя долги умерших родственников детей из детдома: мнение экспертов

Проблема принятия наследства, обремененного долгами, периодически ставит в тупик и вполне взрослых дееспособных граждан, оказавшихся недостаточно осведомленными о делах умерших родственников. В случае же с детдомовскими детьми, получающими наследство или после маргинальных родителей, лишенных прав, или от дальних родственников, с которыми в жизни не виделись, проблема стоит еще острее, полагают авторы Telegram-канала "Мейстер". Иногда дело доходит до потери жилплощади, которую детдомовцам дает государство просто в силу того, что долги, принятые вместе с неожиданным наследством, оказываются сопоставимы по цене и с унаследованным имуществом, и с полученной квартирой вместе.

По мнению телеграмеров, сложно сказать, должно ли государство брать на себя долги умерших родственников детдомовских детей. В конечном счете предоставление жилплощади само по себе существенная помощь. Но вот что точно должно быть предусмотрено – это гарантированное полное освещение вопроса с обременениями на наследуемое имущество.

Если с ним в комплекте идут долги, неважно, незначительные или неоплатные, наследник должен узнать об этом от нотариуса – и тоже неважно, взрослый это самостоятельный гражданин, или вступающий в жизнь выпускник детского дома. И нам кажется, что если такого разъяснения не было, то отвечать по долгам, о которых он, вступая в наследство, не знал, наследник не должен. Вот такую норму было бы неплохо и предусмотреть. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere