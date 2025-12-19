Эксперты прокомментировали 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Он включает новые запреты на импорт части металлов и химии, квоты на аммиак и усиление контроля за экспортом технологий.

Формально проект 20-ого пакета санкций ЕС против России касается нефти, банков, торговли и включает новые запреты на импорт части металлов и химии, квоты на аммиак и усиление контроля за экспортом технологий. Но, по словам европейских дипломатов, параллельно обсуждается более чувствительная связка - уран и удобрения. Именно вокруг нее и начались самые жесткие разногласия, отмечают авторы Telegram-канала "Мейстер".

По тем же утечкам, против жестких шагов по этим направлениям негласно выступают Польша и Франция. Для Польши российские поставки - один из ключевых источников удобрений для ее агросектора. Для Франции - уран и услуги "Росатома", связанные с российским топливом, до сих пор остаются частью реальной архитектуры атомной генерации. Если резко перекрыть эти каналы, недавние эпизоды с фермерскими протестами и отключениями в крупных городах серьезно увеличатся в масштабе, уверены эксперты.

Поэтому до сих пор не ясно, примут ли "юбилейный" пакет к обозначенному сроку в том виде, в каком его обрисовала Урсула. Но самое главное, что для России вся эта дискуссия внутри ЕС выглядит значительно менее драматично, чем в первые месяцы санкционного давления. По удобрениям и другим сырьевым позициям наш экспорт уже переориентируется на Индию, Китай и другие азиатские направления, которые постепенно подбирают объемы, от которых Европа сама отказывается. Telegram-канал "Мейстер"

