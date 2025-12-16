Эксперты спрогнозировали, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций

Авторы поста подчёркивают, что пока непонятно, какие именно меры будут приняты, но в целом, ЕС медленно подкручивает гайки по уже задействованным направлениям.

Стали известны наметки нового пакета антироссийских санкций: как сообщают авторы Telegram-канала "Мейстер", он, в частности, включает запрет на въезд всех служивших в ВС России с начала СВО, ограничения по поставкам рыбы, расширение санкционных списков судов, компаний и банков, запрет продажи СПГ-танкеров и на работу криптобирж, сотрудничающих с Россией.

Эксперты подчёркивают, что пока непонятно, какие именно меры будут приняты, но в целом, ЕС медленно подкручивает гайки по уже задействованным направлениям. И тем самым дает время к ним приноровиться, так же как это произошло с 20 предыдущими пакетами. Все они затрагивали ввоз отдельных товаров или платежи – и всем им нашли другие рынки или альтернативные средства.

Что касается запрета на въезд для участников СВО, то мера эта кажется не только истеричной, но и нереализуемой – как недружественной структуре получить данные о сотнях тысяч российских бойцов? И что этим, собственно, пытается добиться ЕС? Бывшие штурмовики не поедут на шопинг в Милан? Рискнем предположить, что они и так не рвались. Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Pxhere