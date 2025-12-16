Отсутствие или резкое сокращение поддержки со стороны диаспор, из России в первую очередь, означает большие проблемы внутри страны.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" в преддверии итогов выборов в Армении дали прогноз о то, что партия Пашиняна, вероятно, сформирует правительство, но вот возможности этого правительства что-то делать резко упадут в первую очередь даже не из-за портящихся отношений с Россией, а из-за противопоставления себя армянам диаспор.

Попытки украсть результат голосования, препятствуя участию в выборах граждан Армении, живущих вне страны, чреваты тем, что диаспоры откажут правительству в поддержке, считают телеграмеры. Отсутствие или резкое сокращение поддержки со стороны диаспор, из России в первую очередь, означает большие проблемы внутри страны, уверены они.

Так что говорить о стратегическом выборе Армении мы бы не тороплись. Очень вероятно, что его скоро придется делать снова. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV