Сергей Лавров встретился в Москве с Иньяцио Кассисом – главой МИД Швейцарии и председателем ОБСЕ, а также генсеком организации Феридуном Синирлиоглу. Глава российского МИД повторил позицию России по важнейшим международным вопросам, он прошелся и по ОБСЕ: заявил, что НАТО давно взялось за подчинение ОБСЕ, чтобы оно играло русофобскую роль и поддерживало Киев. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что оживление экономического сотрудничества с организацией возможно при отсутствии дискриминации.

Авторы поста отметили, что Швейцария и ОБСЕ активно выступали против России после старта СВО, однако авторитет организации был потерян, как и статус нейтрального государства. Теперь его явно пытаются вернуть, как и место Европы за столом переговоров по украинскому конфликту. Причем не только Швейцария и ОБСЕ, но и западные силы, которые явно были в курсе этого визита.

Огромный пользы в ОБСЕ для нас не проглядывается, и пускать ее на Украину в каком-либо виде никто не захочет, помня ее поддержку ВСУ во время мониторинговой миссии на Донбассе. Экономика, возможность восстановления торговли после СВО, – пожалуйста. Ну, и в целом, приятно смотреть, как на ковер в Москву ездят представители объединений и стран, еще не так давно певшие про необходимость изоляции России. Telegram-канал "Мейстер"

