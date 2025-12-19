Эксперты прокомментировали предложение ввести закон о противодействии сталкингу в РФ

Идея принять в России закон о противодействии сталкингу заслуживает одобрения, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер": на сегодня назойливое преследование одного человека другим, несмотря на неоднократные отказы преследуемого общаться, не наказуемо практически никак, уточнили телеграмеры.
Авторы поста подчеркнули, что проблема существует – брошенные воздыхатели, излишне требовательные родственники, назойливые поклонники и не менее назойливые принципиальные враги портят жизнь множеству людей, которым на просьбы как-то защитить, в полиции отвечают – "ну он же вас не бьет, как попытается нанести повреждения – зовите".
В случае если закон примут, то на подобные действия, не переходящие грань прямого нанесения вреда, можно будет ответить юридически. Посмотрим, чем история закончится.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все